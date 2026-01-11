Папа Римський згадав про страждання українців

Папа закликав до припинення насильства та активізації зусиль для досягнення миру

Понтифік наголосив, що від російських атак на енергетику України страждає цивільне населення

Під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів. Як інформує «Главком», про це повідомляє Vatican News.

Понтифік висловив жаль, що ці атаки є «особливо серйозними, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру, в той час як холод посилюється, сильно б’ючи по цивільному населенню».

«Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю до припинення насильства та активізації зусиль для досягнення миру», – сказав Папа.

Також Папа Лев ХІV звернув увагу на дві країни Близького Сходу – Іран та Сирію, де, за його словами, «постійна напруженість призводить до загибелі багатьох людей».

«Сподіваюся і молюся, щоб терпляче розвивався діалог і мир заради спільного блага всього суспільства», – сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування різних смаків. Папа Римський ще до Різдва «захотів подумати про сім’ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання в пошуках притулку».

Раніше «Главком» розповідав, як Папа Римський згадав про Україну в різдвяному привітанні. Папа Лев XIV привітав світ з Різдвом, побажавши миру всім, хто страждає від війни, та розради й солідарності для тих, хто потерпає від злиднів, несправедливості, насильства та стихійних лих.