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Посланець Путіна зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Нью-Йорку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Посланець Путіна зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Нью-Йорку
Дмитрієв вирушив до США 23 вересня
фото: Reuters

Кирила Дмитрієва вважають найбільш прийнятним для Вашингтона переговірником

Спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрівся у Нью-Йорку з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, щоб обговорити співпрацю між Сполученими Штатами та Росією та мирне врегулювання війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Джерела повідомили, що Дмитрієв перебував у Нью-Йорку для продовження миротворчих зусиль та діалогу між Росією та США після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з посланцями США на початку цього місяця.

У середу державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: Стів Віткофф Джаред Кушнер США переговори росія

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