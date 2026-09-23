Чого чекати від зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні: деталі від Bloomberg

Трамп спілкується з Сі Цзіньпіном після їхньої зустрічі в Пусані, 30 жовтня 2025 року

Головна мета зустрічі лідерів США та Китаю полягає в управлінні відносинами між країнами

Президент США Дональд Трамп приймає лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Вашингтоні з державним візитом, який вперше з 2015 року зосередиться більше на дипломатичній пишноті, ніж на досягненні конкретних політичних угод. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Американський лідер особисто зустріне китайського колегу та його дружину Пен Ліюань на злітній смузі, після чого відбудуться переговори щодо чутливих питань торгівлі й Тайваню, а також державна вечеря. Обидві сторони заздалегідь знизили очікування щодо можливих проривів, оскільки попередні дискусії в Нью-Йорку не привели до продовження тарифного перемир'я, термін якого спливає в листопаді. Експерти зазначають, що головна мета цього візиту полягає в управлінні відносинами між країнами та демонстрації готовності до діалогу.

Попри дружню атмосферу, між двома найбільшими економіками світу залишаються серйозні розбіжності. Вашингтон прагне послабити вплив Пекіна на ринок рідкісноземельних металів і вимагає більших зусиль для обмеження потоку фентанілу.

Водночас зростає напруженість у сфері розробки штучного інтелекту: США запровадили низку санкцій та заборон на імпорт китайських технологій, тоді як Китай посилив контроль за експортом безпілотників.

Зі свого боку, Пекін зосереджений на блокуванні американського пакету озброєнь для Тайваню на суму $14 млрд та пом'якшенні риторики США щодо штучного інтелекту. Аналітики вважають, що уповільнення продажів зброї Тайваню є цілком досяжним через проблеми з внутрішнім виробництвом у Сполучених Штатах.

Зустріч віч-на-віч відбувається у складний час для обох лідерів. Дональд Трамп стикається з критикою з боку республіканців за такий пишний прийом і готується до можливої поразки своєї партії на проміжних виборах. Тим часом Сі Цзіньпін, наближаючись до четвертого терміну при владі, змушений вирішувати проблеми повільного економічного зростання та безробіття серед молоді.

Окрім глобальних питань безпеки, лідери також планують обговорити можливість допуску китайських автовиробників на американський ринок за умови будівництва заводів у США та дотримання правил національної безпеки.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що очікує укласти багато різних угод із головою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту в Білому домі наступного тижня.

За його словами, американська сторона робить це «не лише заради власного здоров'я». Цей візит стане зустріччю у відповідь після травневого саміту в Пекіні, де обидва лідери прагнули послабити напруженість щодо торгівлі, Тайваню та війни в Ірані.