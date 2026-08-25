Головний дипломат Ватикану провів переговори з Лавровим про війну в Україні

Сторони домовилися продовжувати контакти

Сьогодні, 25 серпня, у Москві відбулися переговори між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та главою дипломатичної служби Ватикану Полом Річардом Галлагером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Сторони обмінялися думками, зокрема щодо ситуації в Україні. Галлагер наголосив, що Ватикан виступає за діалог з метою врегулювання війни.

«Під час нашої розмови я підтвердив заклик Папи Лева XIV до припинення військових дій та початку справжніх переговорів за підтримки міжнародної спільноти. Позиція Святого Престолу залишається очевидною: конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом. Необхідно створити умови для серйозної політичної та дипломатичної роботи», – сказав архієпископ.

Сторони домовилися продовжувати контакти.

«Попри значні розбіжності в наших оцінках різних питань, було знайдено деякі точки дотику. І ми підтвердили необхідність підтримувати відкриті канали спілкування та важливість прагнення до співпраці з гуманітарних питань», – додав секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, сьогодні у посланця Ватикану заплановані переговори з головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополитом Волоколамським Антонієм (Севрюком). У середу, 26 серпня, Галлагер проведе зустріч з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим. У четвер у нього заплановані заходи за участю католицької громади в Росії.

До слова, 20 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлагером. Сторони обговорили можливість проведення зустрічі на рівні лідерів заради досягнення миру, а також європейську інтеграцію України.