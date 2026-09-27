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Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України

Кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії

 

Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів. Головна мета цього візиту – проведення переговорів щодо України. Про це повідомило російське пропагандистське агентство «ТАСС», інформує «Главком».

Як повідомив сам спецпосланець понтифіка, він прибуде до столиці РФ уже 27 вересня.

Також Дзуппі уточнив, що зустрічі з представниками російської влади відбуватимуться три дні поспіль – 28, 29 та 30 вересня.

Він звернув увагу на те, що цей візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, започаткованої попереднім Папою Римським Франциском.

За словами Дзуппі, цього разу йому доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних із викраденими росіянами українськими дітьми, обміном полоненими та іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.

Водночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії.

«Ми знаємо, скільки страждань приносить війна, і намагаємося сприяти її завершенню», – заявив Дзуппі.

Нагадаємо, 25 серпня, у Москві відбулися переговори між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та главою дипломатичної служби Ватикану Полом Річардом Галлагером. 

До слова, 20 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлагером. Сторони обговорили можливість проведення зустрічі на рівні лідерів заради досягнення миру, а також європейську інтеграцію України.

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Теги: Папа Римський війна Ватикан переговори

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