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Папа Римський зробив заяву про війну в Україні після удару по Лаврі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Папа Римський зробив заяву про війну в Україні після удару по Лаврі
Пошкоджений внаслідок атаки РФ 15 червня Свято-Успенський собор
фото: Суспільне

Папа Римський: Надходять тривожні новини про війну в Україні, яка продовжує розширюватися

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Надходять тривожні новини про війну в Україні, яка продовжує розширюватися. Є багато невинних жертв, загинули рятувальники, а церкви та об’єкти культурної спадщини зруйновані вогнем. Я солідарний з усіма, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто серед насильства продовжує мужньо служити життю», – йдеться у дописі.

Папа Римський додав: «Молімося разом, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи до діалогу, погасити ненависть і зробити можливим справедливий і тривалий мир».

Нагадаємо, 15 червня Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено

Зауважимо, у столиці після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

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Теги: Папа Римський війна Києво-Печерська лавра

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