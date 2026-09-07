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Папа Римський закликав до миру в Україні після візитів представників США до Києва та Москви

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Папа Римський закликав до миру в Україні після візитів представників США до Києва та Москви
Папа Римський: Моє серце співчуває стражданням українського народу, який роками живе в муках і страху
фото з відкритих джерел

Папа Римський зазначив, що важливо відновити переговорний процес иіж Україною та Росією

Папа Римський Лев XIV висловив сподівання на якнайшвидше досягнення миру в Україні після того, як спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – відвідали Київ і Москву. Про це понтифік повідомив у соцмережі Х, знову закликавши зупинити бойові дії, передає «Главком».

У своєму зверненні Папа Римський наголосив: «Моє серце співчуває стражданням українського народу, який роками живе в муках і страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу і миру!».

Він також підкреслив, що сподівається на конкретні результати від дипломатичних зусиль останніх днів для створення належних умов для переговорів.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, до Києва вперше прибули представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після чергового візиту до Москви, де вони провели переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками зустрічей в українській столиці американські посланці заявили про підготовку нового «пакета мирних пропозицій» та висловили сподівання на повернення до тристороннього формату переговорів за участі України, США та Росії.

За словами Стіва Віткоффа, після переговорів із російською стороною у США бачать «значний прогрес» у дипломатичному процесі. Американський представник також заявив, що його делегація привезла до Києва нові ідеї.

Водночас Віткофф визнав, що для досягнення домовленостей Україні та Росії доведеться піти на компроміси. За його словами, головним завданням переговорного процесу залишається звуження розбіжностей між сторонами.

До слова, під час спільної пресконференції Зеленський окремо наголосив, що позиція України щодо Донбасу залишається незмінною. Президент зазначив, що питання східних територій не можна розглядати у відриві від усієї війни, оскільки Донбас є однією з головних територіальних цілей Росії та важливим геополітичним форпостом України.

Зеленський також припустив, що після виборів у Росії Кремль може провести нову мобілізацію для посилення наступальних дій саме на цьому напрямку.

Теги: Папа Римський Україна Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори

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