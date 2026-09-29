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Папа Римський закликав Європу повернутися «до своїх базових цінностей»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Папа Римський закликав Європу повернутися «до своїх базових цінностей»
Папа Римський Лев XIV закликав Європу до компромісів у переговорах
фото з відкритих джерел

Папа Римський впевнений, що цінності Європи – це верховенство права та рівності, а не нарощування військової сили

Під час виступу у французькому Меці перед європейськими лідерами Папа Римський Лев XIV заявив, що досягнення миру в Європі вимагає сміливості у переговорах та готовності сторін відмовитися від частини своїх позицій. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Понтифік наголосив, що нарощування військових бюджетів не наближає завершення конфліктів, а лише готує регіон до нових війн. Хоча у своїй промові він прямо не назвав Україну, значна частина виступу була присвячена саме цьому протистоянню, де він закликав до компромісів задля вищого блага миру.

Лев XIV також висловив застереження щодо ілюзії, ніби переозброєння є відповіддю на загрози, і закликав Європу повернутися до своїх базових цінностей – верховенства права та рівності. Окрім питань війни, понтифік порушив тему міграції, закликавши європейські держави інтегрувати мігрантів, створювати для них безпечні й легальні шляхи та протидіяти торгівлі людьми. Наостанок він підкреслив, що міжнародні інституції, зокрема ООН, зараз перебувають у глибокій кризі.

Раніше повідомлялося, що папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів. Головна мета цього візиту – проведення переговорів щодо України. 

Як повідомив сам спецпосланець понтифіка, він прибуде до столиці РФ уже 27 вересня. Також Дзуппі уточнив, що зустрічі з представниками російської влади відбуватимуться три дні поспіль – 28, 29 та 30 вересня.

Нагадаємо, 25 серпня, у Москві відбулися переговори між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та главою дипломатичної служби Ватикану Полом Річардом Галлагером. 

До слова, 20 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлагером. Сторони обговорили можливість проведення зустрічі на рівні лідерів заради досягнення миру, а також європейську інтеграцію України.

Теги: Папа Римський Європа

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