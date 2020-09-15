Поза васала. Про що говорять фото зустрічі Лукашенка і Путіна
Про характер переговорів двох президентів свідчить мова тіла
Користувачі соціальних мереж розтягнули на меми кадри із зустрічі президентів Росії і Білорусії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.
На думку користувачів, про характер переговорів двох лідерів свідчить мова тіла. Вони вказали на Лукашенка, який сидить впівоберта до Путіна та назвали це «позою васала».
Лукашенко: "Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом"— Лизистрата (@Lysistrata_by) September 14, 2020
Позы, в которых сидят сюзерен и вассал, красноречивее всяких слов. pic.twitter.com/s4UPiNkng6
Також позу президента Білорусі пояснили тим, що він розраховував на грошову допомогу від Росії. На користь цієї версії у мережі вказали на згадки Лукашенком Росії як «старшого брата» і подяку Путіну.
Фото дня: Лукашенко рассказывает Путину, как дошел до такой жизни! pic.twitter.com/6eBT9LGNw5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020
Користувачі по-різному інтерпретували стоп-кадр з Путіним і Лукашенком.
Когда объясняешь бате, что будешь делать все-все уроки, если купит компьютер pic.twitter.com/ZejWfiIUxY— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 14, 2020
Жизненно же? pic.twitter.com/GsdoFhaVFD— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 14, 2020
September 14, 2020
Також красномовним користувачам мережі здався кадр, на якому Лукашенко розводить руками, а Путін нібито робить рукою жест «фейспалм».
- и автомат у меня вот такой! А у Коленьки еще больше— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 14, 2020
- да замолчи уже pic.twitter.com/ekW3a9o2rM
September 14, 2020
Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.
Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.