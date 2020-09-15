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    У світі

    Поза васала. Про що говорять фото зустрічі Лукашенка і Путіна

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    Позу президента Білорусі у мережі пояснили тим, що він розраховував на грошову допомогу від Росії - Поза васала. Про що говорять фото зустрічі Лукашенка і Путіна
    Позу президента Білорусі у мережі пояснили тим, що він розраховував на грошову допомогу від Росії

    Про характер переговорів двох президентів свідчить мова тіла

    Користувачі соціальних мереж розтягнули на меми кадри із зустрічі президентів Росії і Білорусії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

    На думку користувачів, про характер переговорів двох лідерів свідчить мова тіла. Вони вказали на Лукашенка, який сидить впівоберта до Путіна та назвали це «позою васала».

    Також позу президента Білорусі пояснили тим, що він розраховував на грошову допомогу від Росії. На користь цієї версії у мережі вказали на згадки Лукашенком Росії як «старшого брата» і подяку Путіну.

    Користувачі по-різному інтерпретували стоп-кадр з Путіним і Лукашенком.

    Також красномовним користувачам мережі здався кадр, на якому Лукашенко розводить руками, а Путін нібито робить рукою жест «фейспалм».

    Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

    Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

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