Поза васала. Про що говорять фото зустрічі Лукашенка і Путіна



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Позу президента Білорусі у мережі пояснили тим, що він розраховував на грошову допомогу від Росії

Про характер переговорів двох президентів свідчить мова тіла

Користувачі соціальних мереж розтягнули на меми кадри із зустрічі президентів Росії і Білорусії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

На думку користувачів, про характер переговорів двох лідерів свідчить мова тіла. Вони вказали на Лукашенка, який сидить впівоберта до Путіна та назвали це «позою васала».

Лукашенко: "Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом"



Позы, в которых сидят сюзерен и вассал, красноречивее всяких слов. pic.twitter.com/s4UPiNkng6 — Лизистрата (@Lysistrata_by) September 14, 2020

Також позу президента Білорусі пояснили тим, що він розраховував на грошову допомогу від Росії. На користь цієї версії у мережі вказали на згадки Лукашенком Росії як «старшого брата» і подяку Путіну.

Фото дня: Лукашенко рассказывает Путину, как дошел до такой жизни! pic.twitter.com/6eBT9LGNw5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020

Користувачі по-різному інтерпретували стоп-кадр з Путіним і Лукашенком.

Когда объясняешь бате, что будешь делать все-все уроки, если купит компьютер pic.twitter.com/ZejWfiIUxY — Денис Чужой (@fe_city_boy) September 14, 2020

Також красномовним користувачам мережі здався кадр, на якому Лукашенко розводить руками, а Путін нібито робить рукою жест «фейспалм».

- и автомат у меня вот такой! А у Коленьки еще больше

- да замолчи уже pic.twitter.com/ekW3a9o2rM — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 14, 2020

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.