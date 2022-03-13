Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні

Понтифік висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб

Папа Римський Франциск закликав негайно припинити війну в Україні. Про це повідомляє Vatican News.

«В ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню!», – закликав понтифік.

Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі.

«З болем у серці я приєднуюсь до голосу простих людей, які благають покласти край війні», – закликав Папа Франциск.

Зазначимо, що з рахунків Папи Римського Франциска оплачено пальне для вантажівок з продуктами харчування, які 9 березня вирушили зі Львова до Києва.

Папський посланець кардинал Конрад Краєвський в Україні відвідав центри, де перебувають люди, котрі втекли від війни. Він також надіслав Папі Франциску фотографії з кордону, де матері з дітьми чекають, щоб знайти безпечний притулок у Польщі.

«Сьогодні ми побували в кількох місцях, де збирають допомогу, в тому числі з Польщі, або переважно з Польщі, і везуть далі до Києва. Велика проблема з пальним, тож Святіший Отець сьогодні оплатив проїзд вантажівки, тобто пальне для багатьох вантажівок, щоб вони безпечно дісталися та повернулися до Львова. Таким чином вони допомагають, привозять їжу для киян», – розповів кардинал Краєвський.

Зазначають, що різні ватиканські відомства надали транспортні засоби, за допомогою яких зібране перевезено до собору Святої Софії в Римі. Звідти допомогу відправили в Україну.

До слова, Папа Римський Франциск 27 лютого закликав створити гуманітарні коридори для допомоги біженцям з України.