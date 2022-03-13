  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні

    Понтифік занепокоєний варварськими діями окупантів в Україні - Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні
    Понтифік занепокоєний варварськими діями окупантів в Україні
    фото з відкритих джерел

    Понтифік висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб

    Папа Римський Франциск закликав негайно припинити війну в Україні. Про це повідомляє Vatican News.

    «В ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню!», – закликав понтифік.

    Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі.

    «З болем у серці я приєднуюсь до голосу простих людей, які благають покласти край війні», – закликав Папа Франциск.

    Зазначимо, що з рахунків Папи Римського Франциска оплачено пальне для вантажівок з продуктами харчування, які 9 березня вирушили зі Львова до Києва.

    Папський посланець кардинал Конрад Краєвський в Україні відвідав центри, де перебувають люди, котрі втекли від війни. Він також надіслав Папі Франциску фотографії з кордону, де матері з дітьми чекають, щоб знайти безпечний притулок у Польщі.

    «Сьогодні ми побували в кількох місцях, де збирають допомогу, в тому числі з Польщі, або переважно з Польщі, і везуть далі до Києва. Велика проблема з пальним, тож Святіший Отець сьогодні оплатив проїзд вантажівки, тобто пальне для багатьох вантажівок, щоб вони безпечно дісталися та повернулися до Львова. Таким чином вони допомагають, привозять їжу для киян», – розповів кардинал Краєвський.

    Зазначають, що різні ватиканські відомства надали транспортні засоби, за допомогою яких зібране перевезено до собору Святої Софії в Римі. Звідти допомогу відправили в Україну.

    До слова, Папа Римський Франциск 27 лютого закликав створити гуманітарні коридори для допомоги біженцям з України.

    Читайте також: Війна Путіна проти України. Папа Римський всупереч традиції пішов до посольства РФ
    Теги: Росія окупанти Папа Римський війна Україна притулок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні