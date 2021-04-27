Парламент Туреччини «різко і жорстко» засудив Байдена за визнання геноциду вірмен

Анкара закликала Джо Байдена «виправити помилку, яка завдала глибоку рану турецькій нації»

Парламент Туреччини прийняв резолюцію, яка засуджує главу Білого дому Джо Байдена за його визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Парламентарі закликали американського президента «виправити помилку».

«Парламент різко і жорстко засуджує заяви Джо Байдена, зроблені 24 квітня і які містять посили вірменського лобі. Ми відкидаємо ці безпідставні заяви. Для нас вони не мають ніякої сили», – йдеться в резолюції.

Турецькі політики також закликали Джо Байдена «виправити цю помилку, яка завдала глибоку рану турецькій нації».

На думку парламентарів, рішення президента США зашкодить відносинам двох держав.

Напередодні президент Ердоган розкритикував рішення Байдена визнати геноцид вірмен, яке «суперечить історії».

Раніше президенти Туреччини і Азербайджану Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв провели телефонні переговори і обговорили спільні кроки двох країн на тлі заяви глави США Джо Байдена щодо геноциду вірмен.

В ході Першої світової війни в Османській імперії, за різними даними, загинули від 700 тис. до 1,5 млн вірмен, які проживали на території країни. Офіційно турецька влада вважає, що вбивства не були геноцидом.

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.