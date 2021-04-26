«Суперечить історії»: Ердоган розкритикував рішення Байдена визнати геноцид вірмен

Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що «радикальні ініціативи вірменських і антитурецьких кіл» призвели до того, що американський лідер визнав геноцид

На думку турецького лідера, слова Байдена «не мають ніякого історичного і юридичного підґрунтя»

Туреччина вважає неправомірним визнання США геноциду вірмен. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує канал NTV в понеділок, 26 квітня.

«Президент США Байден раніше зробив заяви. Це неправомірні, несправедливі і такі, що суперечать історії, слова. Нас вони засмутили. Ці слова не мають ніякого історичного і юридичного підґрунтя», – сказав Ердоган.

Він стверджує, що «радикальні ініціативи вірменських і антитурецьких кіл» призвели до того, що американський лідер визнав геноцид. Ердоган запропонував «створити спільну комісію з вчених-істориків для вивчення подій столітньої давності, які все ще в силі, але відповіді на цю ініціативу немає».

«Ми готові відкрити архіви. У нас є документи про 1915 рік. Приходьте, дослідіть. А ось чи відкриють США документи про свою історію?», – додав Ердоган.

«У світлі заяви Байдена 24 квітня (про визнання геноциду вірмен, – ред.) наші відносини дуже сильно відкотилися назад. Я сподіваюся, що на запланованій нами особистій зустрічі в червні вдасться відкрити нову сторінку у відносинах. Ми з Байденом не сторонні один одному люди, між нашими країнами є відносини», – сказав він.

«Ми дві важливі країни, важливі союзники в НАТО. І як же так вийшло, що ви проміняли Туреччину на вірменське лобі, яке не має ніякого стосунку до Альянсу? Зараз нам треба відкласти теми, що отруюють наші відносини, і подумати про кроки для руху вперед. В іншому випадку нам залишаються тільки ті практики ведення діалогу, до яких ми прийшли 24 квітня», – заявив Ердоган.

«США нашкодили нашим відносинам своїми санкціями, F-35, підтримкою FETO і РПК («терористична організація фетхуллахистів», Робоча партія Курдистану, які визнані Анкарою терористичними), що для нас є червоною лінією. Але хай які умови, ми продовжимо йти до своїх цілей. Ми втомилися вже від того, що нас намагаються змусити відступати», – відзначив Ердоган.

При цьому він готовий «вибудовувати відносини з США і ЄС на рівноправній основі заради побудови кращого майбутнього і не хоче сварок, несправедливого ставлення і подвійних стандартів».

Водночас видання Bloomberg пише, що Туреччина тепер може заморозити оборонний пакт з США. Анкара розглядає можливість призупинення дії турецько-американської угоди про співпрацю у сфері оборони й економіки, яка була укладена в 1980 році. Згідно з цими домовленостями, США надають фінансову й економічну допомогу Туреччині, а також сприяють і співпрацюють у розвитку і модернізації турецької військової промисловості й армії.

Раніше президенти Туреччини і Азербайджану Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв провели телефонні переговори і обговорили спільні кроки двох країн на тлі заяви глави США Джо Байдена щодо геноциду вірмен.

В ході Першої світової війни в Османській імперії, за різними даними, загинули від 700 тис. до 1,5 млн вірмен, які проживали на території країни. Офіційно турецька влада вважає, що вбивства не були геноцидом.

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.