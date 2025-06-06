Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Регулятор ЄС виявив у препараті Ozempic «дуже рідкісний» побічний ефект

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Комітет з безпеки лікарських засобів розпочав огляд препаратів , реагуючи на побоювання щодо можливого підвищеного ризику побічних ефектів
фото із відкритих джерел

Регулятор ЄС з питань лікарських засобів виявив «дуже рідкісний» побічний ефект у препарату Ozempic та аналогів

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило про виявлення «дуже рідкісного» побічного ефекту у популярних препаратів для лікування діабету та схуднення, таких як Ozempic, Wegovy та Rybelsus. Пацієнти, які приймають ці ліки, що містять активний інгредієнт семаглутид, мають підвищений ризик розвитку рідкісного захворювання очей, яке потенційно може призвести до втрати зору.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Комітет з безпеки лікарських засобів (PRAC) EMA розпочав огляд цих препаратів компанії Novo Nordisk у січні, реагуючи на побоювання щодо можливого підвищеного ризику розвитку неартеріїтної передньої ішемічної оптичної нейропатії (NAION).

NAION – це серйозний розлад, спричинений зниженням кровотоку до зорового нерва в оці. Це може призвести до пошкодження нерва та, як наслідок, до постійної втрати зору.

За результатами перевірки, PRAC підтвердив, що NAION є «дуже рідкісним побічним ефектом» семаглутиду, що може вражати до однієї з 10 тис. осіб, які приймають препарат. EMA також зазначила, що у пацієнтів з діабетом, які приймають семаглутид, ризик розвитку NAION подвоюється порівняно з тими, хто не використовує цей препарат.

У зв’язку з цим, регулятор вимагає оновлення інформації про препарат семаглутид. До неї має бути включена NAION як побічний ефект з частотою «дуже рідко». Остаточне рішення щодо цього оновлення має бути схвалене Європейською Комісією.

Нагадаємо, препарат Ozempic для лікування діабету багато хто у світі використовує, щоб схуднути. Але у нього виявився поганий побічний ефект: діюча речовина порушує кровотік до очей, що призводить до їх запалення і може спричинити повну втрату зору.

Згідно з інформацією, останнім часом у США дійсно спостерігається тривожна тенденція: люди, які приймають препарати для схуднення, все частіше звертаються за медичною допомогою через проблеми із зором. Проведені дослідження дозволили виявити потенційний зв'язок між використанням цих препаратів та виникненням офтальмологічних порушень.

Читайте також:

Теги: ліки Європа здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На тривалість життя значною мірою впливає раціон харчування
Науковці виокремили продукти, які сповільнюють старість
2 червня, 16:31
Аптекарі б’ють на сполох
Аптечний бізнес заявляє про посилення впливу фармацевтичного лобі
2 червня, 12:22
Британські та французькі чиновники переключають увагу з розгортання військ на підтримку оборони Києва без підтримки США
Без США: «Коаліція рішучих» адаптує плани підтримки України
31 травня, 14:01
СВАМ – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з ЄС
CBAM без відстрочки може коштувати Україні $7,2 млрд ВВП – GMK Center
30 травня, 19:14
Старший науковий співробітник Atlantic Council Ян Бжезінський
Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні
29 травня, 10:05
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом
FT: Лідери ЄС сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна
19 травня, 23:18
Президент висловив упевненість, що Європа тільки виграє від такої ініціативи, вона допоможе посилити архітектуру безпеки
В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату
9 травня, 19:44
СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом
Україна має терміново почати переговори про відстрочку запровадження екомита CBAM – президент «Укрметалургпрому»
7 травня, 17:24
Випадки чуми зафіксовані у Конго
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
7 травня, 10:37

Здоров'я

Регулятор ЄС виявив у препараті Ozempic «дуже рідкісний» побічний ефект
Регулятор ЄС виявив у препараті Ozempic «дуже рідкісний» побічний ефект
Акторка Вишнева вперше зізналась про страшну хворобу, від якої страждає 14 років
Акторка Вишнева вперше зізналась про страшну хворобу, від якої страждає 14 років
Науковці виокремили продукти, які сповільнюють старість
Науковці виокремили продукти, які сповільнюють старість
У дитячих цукерках знайшли канабіс. Постраждалі в лікарні, солодощі прибрали з продажу
У дитячих цукерках знайшли канабіс. Постраждалі в лікарні, солодощі прибрали з продажу
У Китаї жінка отримала перелом перевернувшись уві сні
У Китаї жінка отримала перелом перевернувшись уві сні
«Було заборонено співати». Соліст Ziferblat розповів про проблеми зі здоров'ям
«Було заборонено співати». Соліст Ziferblat розповів про проблеми зі здоров'ям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
20K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
8051
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?
4249
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)
3209
На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua