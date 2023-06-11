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Перед контрнаступом Кремль відправив на окупований Донбас цирк з дресированими бобрами

Діана Гасюк
glavcom.ua
Перед контрнаступом Кремль відправив на окупований Донбас цирк з дресированими бобрами
Вистава із дресованими бобрами
фото: скріншот

Вистави проходитимуть з 10 червня по 20 серпня

На тлі українського контрнаступу, що проходить в «ДНР», вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну приїхав російський цирк в окупований Донецьк. Про це повідомляє Telegram-канал Sota, з посиланням на заяву генерального директора Російської державної циркової компанії (Росдержцирк) Сергія Бєлякова.

Зазначається, що вистави проходитимуть з 10 червня по 20 серпня.

За словами Бєлякова, перша вистава вже пройшла в Маріуполі.

«У тому числі глядачам покажуть «єдиний у світі» номер із дресованими бобрами», – зазначив директор цирку.

Повідомляється, що у виставах також залучений дресувальник Едгард Запашний, який є довіреною особою Володимира Путіна.

Аналогічні гастролі вже проходили у «ДНР» у 2016 році.

Раніше повідомлялося, що російські охоронні фірми відправляють на війну проти України своїх працівників. Диктатор Путін не хоче починати масштабну мобілізацію, тому Кремль передав набір новобранців приватному сектору і компаніям, які залежать від постійних держконтрактів.

Нещодавно у Росії відбувся турнір з греко-римської боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова.

До слова, пропагандист Захар Прилєпін наказував відкривати вогонь за позиціями ЗСУ для зйомок піарних роликів та відеокліпів – за це його і могли підірвати побратими з «ДНР». 

Теги: Донбас «ДНР» вистава

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