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Росія відправляє на війну охоронців «Газпрому» – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія відправляє на війну охоронців «Газпрому» – ЗМІ
Росія відправляє на війну охоронців держпідприємств, щоб вони продемонстрували лояльність Кремлю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Диктатор Путін не хоче починати масштабну мобілізацію, тому Кремль передав набір новобранців приватному сектору і компаніям, які залежать від постійних держконтрактів

Російські охоронні фірми відправляють на війну проти України своїх працівників. Йдеться про компанії, створені найбільшими державними російськими корпораціями. Зокрема, «Газпром». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Війська вже відправлені на лінію фронту. Дане рішення було ухвалено корпораціями з метою довести Кремлю свою лояльність, після того, як російський диктатор Володимир Путін не бажаючи починати нову масштабну мобілізацію, передав набір персоналу приватному сектору і компаніям, які залежать від державних контрактів.

«Охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, колишніми офіцерами і бізнесменами, направили війська на лінію фронту в Україні, щоб довести лояльність Кремлю», – йдеться в матеріалі.

Охоронні компанії великих російських корпорацій копіюють модель поведінки приватної-військової компанії «Вагнер», проте в них входить набагато менше людей. Також в подібних групах бойовикам платять більш високу зарплату, ніж отримують в ПВК «Вагнер».

За інформацією журналістів, російський диктатор Володимир Путін не хоче починати нову масштабну мобілізацію. Мовляв, саме тому Москва передала набір персоналу приватному сектору і компаніям, які залежать від постійних державних контрактів.

Нагадаємо, що терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз. У російській армії бракує людей, а втомлені бійці не можуть навіть піти у відпустку. Тож незабаром їм зовсім може зірвати дах, і вони почнуть стріляти в командирів, завершує розповідь сумним прогнозом Гіркін.

Раніше російські матері та дружини намагалися врятувати мобілізованих чоловіків. Жінки скаржаться, що їх мобілізованих чоловіків командири так званої «ДНР» називають «гарматним м'ясом». Керівництво російської загарбницької армії скоротило терміни підготовки нового «гарматного м’яса» до боїв на Донбасі. Це пов’язано зі значними втратами живої сили окупаційних військ.

Теги: Газпром росія мобілізація війна

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