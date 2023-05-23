Росія влаштувала турнір на честь генерала, який допомагав окупувати Маріуполь (фото)
До пропагандистського турніру долучилися відомі російські спортсмени: віцечемпіон світу Сергій Кутузов та чемпіон Європи Жамболат Локьяєв з греко-римської боротьби
У Росії відбувся турнір з греко-римської боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова. Про це повідомляє канал Base of Ukrainian sports.
Під час церемонії відкриття турніру президент федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі заявив, що Кутузов є «великим героєм та громадянином Росії».
«Для нас особлива честь та відповідальність бути разом з пам’яттю про цю велику людину. Нехай імя буде жити у віках», – пафосно заявив Маміашвілі.
Під час турніру демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги». Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам.
Зазначимо, що пропагандисти возвеличували генерала, який брав участь у захопленні Маріуполя. Відомо, що командир 29-ї армії РФ Роман Кутузов також командував так званим армійським корпусом «ДНР». У червні 2022 року Кутузова було ліквідовано у Луганській області. Це не вперше, коли російські пропагандисти намагаються возвести в герої окупанта, який вбивав українців та захоплював українські міста: російська окупаційна влада встановила у Маріуполі Донецької області пам’ятник окупанту Кутузову та перейменували маріупольску школу на його честь.
Варто зазначити, що в змаганнях взяли участь та долучилися до підтримки війни і кілька відомих російських борців. Зокрема, віцечемпіон світу Сергій Кутузов та чемпіон Європи Жамболат Локьяєв.
Нагадаємо, що в червні 2022 року ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Романа Кутузова. Кутузов начебто вирішив особисто очолити наступ російської армії і був знищений вогнем артилерії ЗС України. За офіційною версією російської сторони, Кутузов нібито загинув внаслідок артобстрілу в районі селища Миколаївка Попаснянського району на Луганщині. Проте 30 травня в окупованому Луганську у кафе «Кавказ» по вул. Леніна стався вибух. Унаслідок вибуху виникла пожежа, яка зруйнувала приміщення закладу. За інформацією місцевих джерел, під час вибуху в приміщенні перебували високопосадовці РФ – радше за все, Кутузов отримав поранення у кафе «Кавказ» на момент вибуху і помер вже у лікарні на території РФ».
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