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Начальник авіації розповів, як Україна може завоювати перевагу в повітрі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Начальник авіації розповів, як Україна може завоювати перевагу в повітрі
начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов
фото з відкритих джерел

 F-16 спроможні стати частиною протиповітряної оборони і забезпечити винищувальне прикриття всередині країни

Україна зможе завоювати перевагу в повітрі на окремому напрямку, якщо матиме хоча б 3-4 ескадрильї винищувачів F-16. Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю Донбас Реалії.

«Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони», – сказав він.

Голубцов додав, що для планування операції зі знищення або завдання ударів, треба розуміти, що ще треба якийсь ешелон забезпечення. За словами генерала, для того, щоб детально спланувати операцію від початку до кінця, варто говорити про ескадрилью або навіть більшу групу, яка складається з 12-16 літаків.

Він зазначив, що навіть пара літаків, які спроможні здійснити пуск ракети на відстані більше ніж 100 кілометрів, вже змусить ворога замислитись і реагувати на це.

За його словами, F-16 спроможні стати частиною протиповітряної оборони і забезпечити винищувальне прикриття всередині країни.

«Перебуваючи на бойовому чергуванні на різних оперативних аеродромах, він здатен реагувати на усі ризики та загрози й ефективно знищувати усі повітряні цілі: літаки, вертольоти, дрони та крилаті ракети», – пояснив Голубцов.

Голубцов підкреслив, що російські винищувачі активно використовують керовані авіаційні бомби, створюючи при цьому труднощі для роботи зенітних ракетних комплексів. Водночас Україна не може повністю покрити всю лінію фронту, яка включає державний кордон і морське узбережжя, за допомогою зенітних ракетних комплексів. Для досягнення такої мети потрібна значна кількість цих комплексів.

«А літак мобільний – злітає з аеродрому, з відстані 100-150 кілометрів, виходить на потрібний рубіж і очікує там ту ударну групу, яка виходить для завдання удару, здійснює по них пуски, знищуючи або навіть просто включаючи приціл на випромінювання, що змушує їх відмовитись від виконання завдань», – відзначив генерал.

Тактичної або оперативної переваги у повітрі росіяни не мають завдяки тому, що Україна отримала від країн-партнерів потужну допомогу.

Начальник авіації також відзначив, що російська авіація володіє літаками Су-35 і Міг-31БМ, які мають здатність використовувати ракети підвищеної та великої дальності, зокрема ракети Р-77 з дальністю понад 100 кілометрів. Крім того, ракети Р-37 здатні діяти на відстані понад 200 кілометрів. Україна наразі не має таких можливостей в своєму арсеналі.

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Теги: росіяни кордон Україна літак авіація Донбас

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