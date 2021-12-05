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    У Білому домі підтвердили переговори Байдена та Путіна: що обговорять

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    Байден і Путін обговорять ситуацію в Україні - У Білому домі підтвердили переговори Байдена та Путіна: що обговорять
    Байден і Путін обговорять ситуацію в Україні
    фото з відкрити джерел

    Переговори заплановані на 7 грудня

    Переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    За словами прессекретаря Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

    «Президент Джозеф р. Байден-молодший проведе захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

    При цьому вона вказала, що Байден і Путін обговорять ситуацію в Україні.

    «Президент Байден підкреслить заклопотаність США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною і підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України», – наголошується в повідомленні.

    Крім того, президенти обговорять відносини між Вашингтоном і Москвою, в тому числі стратегічну стабільність, кібербезпеку і регіональні питання.

    Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

    Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

    Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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    Теги: Крим Донбас США Джозеф Байден війна Путін
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    У Білому домі підтвердили переговори Байдена та Путіна: що обговорять