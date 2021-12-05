У Білому домі підтвердили переговори Байдена та Путіна: що обговорять

Байден і Путін обговорять ситуацію в Україні

Переговори заплановані на 7 грудня

Переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За словами прессекретаря Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

«Президент Джозеф р. Байден-молодший проведе захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

При цьому вона вказала, що Байден і Путін обговорять ситуацію в Україні.

«Президент Байден підкреслить заклопотаність США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною і підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України», – наголошується в повідомленні.

Крім того, президенти обговорять відносини між Вашингтоном і Москвою, в тому числі стратегічну стабільність, кібербезпеку і регіональні питання.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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