Сенатори США дали поради Байдену перед розмовою з Путіним

Американські сенатори закликати Байдена бути «чітким і сильним» у розмові з Путіним

Сенатори США закликали президента США Джо Байдена бути «чітким і сильним» у розмові з російським колегою Володимиром Путіним. Розмова відбудеться 7 грудня. Про це повідомляє CNN.

Сенаторка-республіканка Джонні Ернст закликала президента Байдена бути «дуже чітким і дуже сильним» у спілкуванні з Путіним.

«Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект «Північний потік-2» і що нам потрібно, щоб він знав і розумів, що ми захистимо Україну і надамо їй допомогу», – сказала сентор.

Член Комітету збройних сил Сенату підкреслила необхідність того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала, «дуже агресивним діям Росії».

Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

Водночас агенство Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим або агресивним діям Росії і захищати територіальну цілісність України.

У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід.

За словами прессекретаря Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що чиновники адміністрації «залучені до можливості» розмови Байдена і Путіна.

«Це, безумовно, була б нагода обговорити нашу серйозну стурбованість войовничою риторикою, військовим нарощуванням, яке ми бачимо на кордоні України», – сказала Псакі про потенційний дзвінок Байдена і Путіна, повідомляє агенція AP.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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