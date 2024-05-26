Третя за добу масштабна повітряна тривога тривала 20 хв

Фіксувалася загроза застосування балістичного озброєння

О 10:25 всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.

За даними військових, Росія знову піднімала МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інфомаційної тиші.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», – казали військові.

О 10:48 – відбій тривоги в Україні.

Мапа тривог станом на 10:25 мала такий вигляд:

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, що попередня масштабна повітряна тривога в Україні тривала приблизно пів години – з 09:16 до 09:48.

Перед цим, у ніч на 26 травня, в Україні також було оголошено повітряну тривогу. Фіксувалися пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки РФ застосувала ракети типу «Кинджал». Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто.