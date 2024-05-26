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Третя за добу масштабна повітряна тривога тривала 20 хв

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Третя за добу масштабна повітряна тривога тривала 20 хв
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни
ілюстрація: glavcom.ua

Фіксувалася загроза застосування балістичного озброєння

О 10:25 всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.

За даними військових, Росія знову піднімала МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інфомаційної тиші.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», – казали військові.

О 10:48 – відбій тривоги в Україні.

Мапа тривог станом на 10:25 мала такий вигляд:

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, що попередня масштабна повітряна тривога в Україні тривала приблизно пів години – з 09:16 до 09:48.

Перед цим, у ніч на 26 травня, в Україні також було оголошено повітряну тривогу. Фіксувалися пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки РФ застосувала ракети типу «Кинджал». Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто. 

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Теги: війна обстріл Україна тривога

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