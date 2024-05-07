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Сім країн ЄС планують взяти участь в «інавгурації» Путіна – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сім країн ЄС планують взяти участь в «інавгурації» Путіна – Reuters
Глави іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна
фото з відкритих джерел

20 країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть інавгурацію

Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть так звану церемонію інавгурації Путіна в Кремлі. Водночас деякі країни ЄС надішлють своїх представників. Про це пише Reuters.

Зазначається, що різна дипломатична реакція західних держав підкреслила розбіжності щодо того, як поводитися з російським очільником Кремля через два роки після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Чиновник Кремля повідомив, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.

Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію, але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників. Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини.

«Ні, у нас не буде представника на його інавгурації. Ми не вважаємо ці вибори вільними і чесними», – сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Велика Британія та Канада заявили, що не надішлють нікого для участі в церемонії, яка відбудеться через день після того, як Росія оголосила в понеділок про проведення тактичних ядерних навчань.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в Росії не буде присутній на церемонії.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не буде присутнім. Країни Балтії, які вже не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в інавгурації.

Як повідомлялося раніше Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

До слова, посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський не буде присутній на церемонії «інавгурації» президента Росії Володимира Путіна, що відбудеться у вівторок, 7 травня. Про це повідомив міністр закордонних справ республіки Радослав Сікорський

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Теги: посол путін вибори росія

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