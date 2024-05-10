Ціни йдуть вгору: фермери попередили про брак запасів популярного овоча

Українські фермери готові продавати якісну моркву по 9-15 грн/кг

На ринку України зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпані, в той час, як попит на цю продукцію залишається досить високим. У ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги моркви, отримали можливість і далі підвищувати відпускні ціни.

Зараз українські фермери готові продавати якісну моркву по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами ключових гравців ринку, торговельна активність на ринку моркви в Україні збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції в місцевих господарствах призвело до дефіциту якісної моркви на ринку.

«Рік тому на ринку моркви в Україні відмічалася аналогічна ситуація, але ціни на якісну продукцію були в середньому в 3,4 раза вищими, ніж сьогодні», – йдеться у публікації.

Раніше йшлось про те, що українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі на поточному тижні залишалася досить об’ємною, в той час, як попит на продукцію продовжував знижуватися. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель. Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.