Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Ціни йдуть вгору: фермери попередили про брак запасів популярного овоча

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ціни йдуть вгору: фермери попередили про брак запасів популярного овоча
Українці можуть відчути проблему із морквою
фото із відкритих джерел

Українські фермери готові продавати якісну моркву по 9-15 грн/кг

На ринку України зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.  Запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпані, в той час, як попит на цю продукцію залишається досить високим. У ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги моркви, отримали можливість і далі підвищувати відпускні ціни.

Зараз українські фермери готові продавати якісну моркву по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами ключових гравців ринку, торговельна активність на ринку моркви в Україні збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції в місцевих господарствах призвело до дефіциту якісної моркви на ринку.

«Рік тому на ринку моркви в Україні відмічалася аналогічна ситуація, але ціни на якісну продукцію були в середньому в 3,4 раза вищими, ніж сьогодні», – йдеться у публікації.

Раніше йшлось про те, що українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі на поточному тижні залишалася досить об’ємною, в той час, як попит на продукцію продовжував знижуватися. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель. Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Читайте також: Посівний календар на травень 2024: які дні найбільш сприятливі
Теги: економіка ціни Україна фермерство фермер овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина пропонує Україні заморозити війну на існуючій лінії фронту
Чому «мирний договір» від Ердогана може стати пасткою для України
12 квiтня, 09:09
Внаслідок ворожих обстрілів понад 10 загиблих. Зазнали руйнувань багатоповерхівки у центрі міста
Удар по Чернігову. Перші деталі з місця трагедії від керівника міста Ломака
17 квiтня, 12:20
Серед основних викликів, з якими зараз стикаються металурги – нестабільність логістики та кадровий голод
Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році
12 квiтня, 12:02
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще ніколи не було такої активності партнерів щодо надання систем ППО
Кулеба заявив, що Нідерланди не єдині, хто зараз готовий купити Patriot для України
18 квiтня, 22:16
Президент 19 квітня 2024 року відвідав позиції військ на Донеччині
Президент розписався на пам'ятній стелі Донецької області, яку раніше «оновили» активісти
19 квiтня, 15:46
Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано
Затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських та удар по російському судну. Головне за 19 квітня
21 квiтня, 22:00
Марта Костюк проводить найуспішніший рік у кар'єрі
Дві українські тенісистки потрапили у топ-20 світового рейтингу. Таке сталося уперше
3 травня, 17:08
Смерть дитини спричинило недостатнє харчування
Заморила дитину голодом: на Волині 19-річна мама отримала підозру
30 квiтня, 22:33
У Харкові дрон поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками, внаслідок вибуху зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди
Вибухи в Харкові та Дніпрі. Радник Байдена повідомив про плани контрнаступу. Головне за ніч
5 травня, 06:00

Бізнес

Ціни йдуть вгору: фермери попередили про брак запасів популярного овоча
Ціни йдуть вгору: фермери попередили про брак запасів популярного овоча
Швейцарські банки продовжують приймати від росіян перекази в рублях – ЗМІ
Швейцарські банки продовжують приймати від росіян перекази в рублях – ЗМІ
Суд закрив справу за позовом Коломойського про націоналізацію Приватбанку
Суд закрив справу за позовом Коломойського про націоналізацію Приватбанку
В Україні 140 тис. компаній зареєстровано на адресах масової реєстрації
В Україні 140 тис. компаній зареєстровано на адресах масової реєстрації
Чи вийде Raiffeisen з Росії? Після погроз США австрійський банк зробив заяву
Чи вийде Raiffeisen з Росії? Після погроз США австрійський банк зробив заяву
«Нафтогаз» зробив пропозицію Туреччині
«Нафтогаз» зробив пропозицію Туреччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
22K
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
20K
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає
13K
Депутати готують амністію тим, хто захопив державні чи комунальні землі
11K
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
11K
Пентагон та SpaceX придумали, як припинити використання Starlink росіянами

Новини

Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua