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Ягідний сезон в Україні: експерти спрогнозували, що буде з цінами та урожаєм

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ягідний сезон в Україні: експерти спрогнозували, що буде з цінами та урожаєм
Полунці та інших фруктів в Україні буде вдосталь
фото із відкритих джерел

Фермери стверджують, що до липня оптові ціни на полуницю будуть на рівні 63-80 грн/кг

Експерти дають переважно оптимістичні прогнози щодо поточного сезону ягід і фруктів, але на перебіг сезону і на ціну впливатиме відразу низка факторів. Про це пише Корреспондент.net.

Ягід і фруктів буде точно достатньо для українського споживача, зазначив в.о. міністра агрополітики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Будуть різні періоди, актуальні для різних типів ягід та фруктів. Зараз у нас пік урожаю суниці садової, по-народному – полуниці. Бачимо, що виробництво достатнє, навіть більше, ніж минулого року, і, відповідно, ціна частково менша, ніж була торік. То ж дефіциту цієї ягоди немає. Наступні – кісточкові. Це, зокрема, черешня. Зараз ще не пік збирання врожаю, але попередній стан садів показує, що для внутрішнього споживання вистачить», – вважає Тарас Висоцький.

Через це пропозиція суниці садової з місцевих господарств поки що невелика, а ціни, відповідно, тримаються на досить високому рівні – так пояснюють ситуацію на ринку аналітики проєкту EastFruit. Однак літнє тепло може буквально протягом кількох днів все змінити: очікується більше насичення ринку вітчизняною ягодою, через що вона подешевшає. Цьому сприяють і невеликі партії імпорту, хоч значних обсягів закордонної полуниці не передбачається. Цього року ще у березні-квітні на полицях супермаркетів можна було побачити турецьку полуницю, а також досить якісну грецьку та іспанську, адже то був час піку сезону на цю ягоду у країнах-імпортерах. Тепер почесні місця в магазинах та на ринках займає переважно закарпатська та одеська ягода.

«Ніякого імпорту не буде. Щойно суниця в Україні виросте – зараз і протягом найближчих 1,5 місяці, стільки Україна і буде споживати. Різниця може бути лише в тому, якщо всі ці заморозки виявилися досить суттєвими з точки зору втрати врожаю, то просто ціна буде вищою за планову. Якщо говорити про те, наскільки сильно постраждали плантації, це залежить від регіону. Південь не постраждав, центральна Україна - теж. Західні і північні регіони постраждали на рівні 20-30%. Тому загальна картина рівня виробництва свіжої суниці садової в цьому сезоні не така вже й катастрофічна», – зазначив президент Української Плодоовочевої Асоціації (УПОА) Тарас Баштанник у коментарі Фокусу.

Він припускає, що до кінця сезону полуниці, який триває до першої половини липня, оптові ціни на цю ягоду будуть на рівні 63-80 грн/кг. Відповідно, у роздріб її можуть продавати по 100-120 грн/кг. А найдемократичніші ціні очікуються у розпал сезону – в червні.

«Минулого і позаминулого року сезон української полуниці стартував з набагато вищої ціни. Ми бачили 250 грн/кг на початку сезону. І це було досить цікаво для виробника. Цього року від другої половини травня можемо очікувати суттєвого зниження ціни, коли достатньо буде багато ягоди на ринку. Кінець травня-початок червня ми матимемо вже недорогу ягоду», – вважає агроном з вирощування ягідних культур Ірина Кобринець.

Досить довго високі цінові позиції тримає черешня. Раніше насичували нею ринок країни переважно регіони, що нині окуповані. Проте фахівці вважають, що дефіциту все одно не буде. «Основним постачальником черешні все ж таки була Запорізька область, Мелітополь. Зараз є Вінниччина, Чернівецька область. Минулого року Мелітополя теж не було, але тим не менше, черешня була в достатній кількості. Тому я не бачу великої проблеми по цій культурі, по пропозиції на цей рік. Тим більше, в цих областях, де її вирощують, заморозків не було», – зазначив Баштанник. Однак нині не лише погодні умови стають на заваді. Ще більшою проблемою стало те, що не вистачає сезонних працівників.

«У нас катастрофічно не вистачає людей. На Херсонщині ситуація нестабільна, важка, люди виїжджають, бояться йти працювати. Раніше на збір ягоди сюди їхали з усіх областей України. Але гуртожиток, де раніше проживали сезонні працівники, знищили окупанти, тому немає можливості привезти людей на роботу, та й через існуючу небезпеку не привезеш нікого», – повідомив  агроном господарства «Енограй» на Херсонщині Віталій Крупа у коментарі виданню «Гривна».

А хітом ягідного сезону може стати малина. Сезон збирання врожаю її цього року почнеться набагато раніше, ніж зазвичай. На думку аналітиків EastFruit, він буде аномальним за термінами збирання. Очевидно, і ціни будуть доступними. Тут ще все залежить від того, скільки продукції піде на експорт – цю ягоду чекають від нас у Європі.

До слова, раніше звичайного розпочався сезон продажу черешні у Києві. Зазвичай ці ягоди можна побачити у продажу не раніше першої декади червня. «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштує перша черешня у столиці. 

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Теги: експорт Україна ягода Тарас Висоцький втрати полуниця зниження цін черешня малина

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