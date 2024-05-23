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Жителі Білгорода прокинулися під звуки сирени і вибухи (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Жителі Білгорода прокинулися під звуки сирени і вибухи (відео)
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко показав роботу російської ППО
фото Андрющенко Time, Telegram

Андрющенко: «Добрий ранок для росіян тепер звучить так»

У Білгороді та Білгородському районі зранку оголошували ракетну небезпеку та було чутно вибухи. Про це повідомили російські  Telegram-канали. 

«Ракетну небезпеку оголошено у Білгороді та Білгородському районі, повідомляє мерія. В центрі міста було чути серію вибухів», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram опублікував фото «роботи ППО».

«Білгород. Російське ПеВеО знову обстрілює цивільне населення у той час, коли росіяни продовують збивати наші ракети військовими цілями. Добрий ранок для росіян тепер звучить так», - написав він.

У Білгороді зранку було гучно
У Білгороді зранку було гучно
фото Петро Андрющенко, Telegram

Раніше повідомлялося, що влада Білгородської області закликала мешканців міста Муром виїхати на кілька днів з міста. Про це повідомляє  Головне управління розвідки Міноборони України.  Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Білгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

За словами росіянки, сільська адміністрація ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту. Людям пропонували переїхати тимчасово до Білгорода чи до родичів в інші міста.

Раніше повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Постраждалих внаслідок «позаштатних сходжень» боєприпасів нібито немає.  Як зазначається, 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

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Теги: Telegram населення радник Білгород росіяни

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