  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Pfizer завершила випробування таблеток від Covid-19: результати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Pfizer встановила, що пігулки від Covid-19 на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих - Pfizer завершила випробування таблеток від Covid-19: результати
    Pfizer встановила, що пігулки від Covid-19 на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих
    фото: reuters

    За ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від Covid-19 компанії Merck

    Компанія Pfizer завершила випробування експериментальних пігулок від Covid-19 у США раніше, ніж очікувалося. Як повідомляє The Guardian, результати тестування виявилися успішними.

    Pfizer встановила, що пігулки від Covid-19 на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих.

    ЗМІ наголошує, що за ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від Covid-19 компанії Merck, які також призначені для пацієнтів з високим ризиком захворювання.

    Поки що жодна з компаній не оприлюднила повні дані досліджень.

    Як додає Reuters, Pfizer планує подати результати другої фази випробувань ритонавіру американському Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у рамках заявки на екстрене використання, яку компанія подала у жовтні.

    Нагадаємо, в Україні тестуватимуть таблетки від Covid-19. Клінічні випробування проводитимуть препаратами від компаній Pfizer і Merck.

    Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

    Також у Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом.

    Зазначимо, українські вчені винайшли пероральну Covid-вакцину.

    Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

    Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

    Тим часом з'ясувалося, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    Теги: здоров'я США медицина ліки коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Pfizer завершила випробування таблеток від Covid-19: результати