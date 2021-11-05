Pfizer завершила випробування таблеток від Covid-19: результати

Pfizer встановила, що пігулки від Covid-19 на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих

За ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від Covid-19 компанії Merck

Компанія Pfizer завершила випробування експериментальних пігулок від Covid-19 у США раніше, ніж очікувалося. Як повідомляє The Guardian, результати тестування виявилися успішними.

Pfizer встановила, що пігулки від Covid-19 на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих.

ЗМІ наголошує, що за ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від Covid-19 компанії Merck, які також призначені для пацієнтів з високим ризиком захворювання.

Поки що жодна з компаній не оприлюднила повні дані досліджень.

Як додає Reuters, Pfizer планує подати результати другої фази випробувань ритонавіру американському Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у рамках заявки на екстрене використання, яку компанія подала у жовтні.

Нагадаємо, в Україні тестуватимуть таблетки від Covid-19. Клінічні випробування проводитимуть препаратами від компаній Pfizer і Merck.

Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

Також у Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом.

Зазначимо, українські вчені винайшли пероральну Covid-вакцину.

Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

Тим часом з'ясувалося, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.