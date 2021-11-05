В Україні склалася тривожна ситуація з туберкульозом через Covid-19

Смертність від туберкульозу може зрости майже вдвічі, попередили в ЦГЗ

В Україні знизилося виявлення нових випадків туберкульозу на тлі пандемії Covid-19. При цьому в усьому світі спостерігається зростання захворюваності та смертності від хвороби.

Про це під час пресконференції 5 листопада заявила завідувачка відділу координації програм діагностики та лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва, повідомляє кореспондент Суспільного.

«До поширення коронавірусу в Україні спостерігалося скорочення кількості випадків туберкульозу на 4-5% щороку. За даними 2020-го року ми спостерігаємо різке зменшення кількості до 17,5 тисяч випадків туберкульозу, що фактично на 30% менше, аніж за аналогічний період 2019-го року», – розповіла вона.

За словами Терлеєвої, Covid-19 суттєво ускладнив боротьбу із захворюванням.

«В минулі роки ми досягли прогресу, але пандемія Covid-19 звела ці зусилля майже нанівець. І цей вірус не лише підвищує ризик для людей, хворих на туберкульоз, він завдав сильної шкоди у наданні послуг», – зауважила посадовиця.

Вона додала, що смертність від туберкульозу зростає по всьому світу через недостатній доступ до діагностики та лікування.

«Якщо ми не виправимо ситуацію зараз, ми можемо очікувати на зростання смертності майже у 2 рази. Але це притаманно не лише Україні», – заявила Терлеєва.

Експертка зазначила, що у більшості випадків наявні у людей симптоми туберкульозу помилково приписують Covid-19. Вона нагадала, що типовими симптомами туберкульозу є:

кашель або покашлювання впродовж 2-х тижнів і більше;

нічна пітливість;

зниження ваги;

задишка.

«Все це може свідчити про туберкульоз, і в цих ситуаціях потрібно своєчасно звертатися до сімейного лікаря», – наголосила Терлеєва.

Посадовиця пояснила, що лікар має провести опитування та скринінгове анкетування, за результатами якого призначить додаткові методи обстеження.



За словами тимчасового виконувача обов’язків керівника Національної служби здоров'я Дмитра Самофалова, при цьому до початку роботи спецзакладів за програмою «медичних гарантій» наявні дані свідчили, що лікування в більшості туберкульозних диспансерах було неефективним та іноді навіть небезпечним для пацієнтів.

«При застарілій системі лікування спостерігалося зменшення кількості захворюваності, але зростали випадки мультирезистентної форми туберкульозу через повторне інфікування у туберкульозних диспансерах», – розповів він.

Посадовець пояснив, що часто пацієнтів тримали в стаціонарі лише, щоб зайняти ліжко на достатньо довгий час, оскільки кожен випадок коштував державі близько 100–450 тис. грн за одного пацієнта.

«І в цю суму не входили навіть ті ліки, які МОЗ закуповувало окремо через централізовані механізми», – додав Самофалов.

За його словами, із квітня 2020 року медичні заклади, які лікують пацієнтів з туберкульозом, почали працювати за договором із НСЗУ, тобто тариф за пакетом лікування туберкульозом став однаковий для амбулаторних випадків, і для випадків лікування в стаціонарі.

«Завдяки цьому у лікарів зникла мотивація утримувати пацієнта в стаціонарі, щоб просто зайняти ліжка», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в серпні у понад півтори тисячі українців виявили туберкульоз