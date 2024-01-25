Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки (фото)
Десятки рятувальників приборкували вогонь, розбирали завали
На місцях уражень в результаті вечірньої атаки на Одесу працювали понад 80 рятувальників. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
У результаті ворожих ударів пошкоджена цивільна інфраструктура.
«Понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали», – розповіли рятувальники.
Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.
Нагадаємо, російська армія ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків.
За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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