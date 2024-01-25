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Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки (фото)
У результаті ворожого удару зруйновано верхні поверхи багатоповерхового будинку
фото: ДСНС

Десятки рятувальників приборкували вогонь, розбирали завали

На місцях уражень в результаті вечірньої атаки на Одесу працювали понад 80 рятувальників. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

У результаті ворожих ударів пошкоджена цивільна інфраструктура.

У багатоповерхівці виникла пожежа
У багатоповерхівці виникла пожежа
фото: ДСНС

«Понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали», – розповіли рятувальники.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

15 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Нагадаємо, російська армія ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків.

За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теги: окупанти Одеса війна безпілотник

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