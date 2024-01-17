Атака «Шахедів» на Одесу: горіли квартири та автівки (фото, відео)

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя

У ніч на 17 січня російські окупанти атакували південні регіони ударними дронами типу Shahed-131/136. Протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В кількох локаціях сталися займання – горіли квартири і автівки мирних мешканців міста.

10 фото На весь екран

















фото: Сили оборони півдня України

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Троє людей зазнали поранення, їм надано медичну допомогу. Відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, по одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. У місті через атаку російських терористів ударними дронами є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Раніше увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб.