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Атака на Львів: є поранені, пошкоджено школи та дитсадок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Львів: є поранені, пошкоджено школи та дитсадок (фото)
В мерії уточнили, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій
фото: Андрій Садовий/Facebook

За попередньою інформацією, на регіон летіло понад 10 ракет

Сьогодні, 15 лютого, у Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає», – написав він.

Пізніше в ОВА зазначили, що у Львові тимчасово перекрили кілька вулиць через ворожу атаку. Йдеться про:

  • Тролейбусну,
  • Трускавецьку
  • та Наукову вулиці.

За словами Садового, війська РФ могли спрямувати для атаки Львова та області понад десять ракет. «За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об'єкт інфраструктури», – зазначив міський голова.

Згодом Садовий уточнив, що внаслідок ранкової атаки ворога на Львів, постраждало дві школи та один садок. «Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує», – зазначив він.

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В мерії уточнили, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. «Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін», – додав Садовий.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що під час ракетної атаки на Львів постраждали троє людей. Є «прильот» в обʼєкт інфраструктури, триває пожежа.

«Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці», – розповів він.

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На весь екран

За даними ОВА, ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. «Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі», – констатував Козицький.

Нагадаємо, уранці 15 лютого у Львові пролунали гучні вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Перед цим вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі під час російської ракетної атаки. Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

 
 

Теги: обстріл Львів

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