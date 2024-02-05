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Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів
Південні контрнаступи ЗСУ координували заступники Залужного
фото з відкритих джерел

Нардепка опублікувала список генералів, які командували наймасштабнішими воєнними операціями

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох найуспішніших українських генералів. Це сталося після інтерв’ю президента Володимира Зеленського для Rai1, в якому він висловив намір здійснити зміни у військовому керівництві.

Зокрема, нардепка написала про генералів Сирського, Тарнавського та Наєва. Вона зазначила, що була свідком кампаній:

  • Оборона Києва – Сирський.
  • Звільнення Києва, Київської області і Півночі – Сирський.
  • Оборона Півдня і Сходу до червня 2022 – Наєв (передав командування Сирському на піку захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська, відправлений проводити стабілізаційну операцію в Київ).
  • Оборона Сходу з червня 2022 – Сирський.
  • Авдіївський напрямок з кінця 2022 – Тарнавський (Сирському залишили Бахмут, а Тарнавському передали Авдіївку).
  • Перший Харківський контрнаступ, коли окупантів відігнали від Харкова – Сирський.
  • Другий Харківський контрнаступ на Ізюм і далі – Сирський.
  • Наступ на Кремінну – Сирський.
  • Оборона Бахмута і Соледара – Сирський.
  • Оборона Авдіївки з кінця 2022 – Тарнавський.

Безугла розповіла, що південні контрнаступи як наймасштабніші активні операції координували заступники Залужного: Перший південний контрнаступ 2022 – Мойсюк, командувачі мінялися: спочатку наближений до Залужного Ковальчук, потім його зняли і поставили Тарнавського, одного з менеджерів другого Харківського контрнаступу. Другий південний контрнаступ 2023 – Забродський, командувачем визначили Тарнавського.

Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів фото 1

Народна депутатка додала, що у Сирського і Тарнавського є «з десяток» підпорядкованих субкомандувачів, але, за її словами, основними координаторами, рушіями південних операцій були заступники Залужного.

Генерал Олександр Сирський
Генерал Олександр Сирський
фото: president.gov.ua
Генерал Олександр Тарнавський
Генерал Олександр Тарнавський
фото: CNN
Генерал Сергій Наєв
Генерал Сергій Наєв
фото з відкритих джерел

«Всі ці генерали підпорядковуються Залужному і діють за його вказівкою, але часто відбуваються різні конфлікти, ігри фракцій і т.д. У нього генералів загалом більше двох сотень у ЗСУ», – зазначила Безугла.

Депутатка наголосила, що росіяни про це «знають досконально», але й Україна про них теж.

Як раніше повідомлялося, 88% українців довіряють Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%). У всіх регіонах абсолютна більшість довіряють ЗСУ, Валерію Залужному та волонтерам. При цьому високий рівень довіри до Головнокомандувача ЗСУ залишається незмінним після повномасштабного вторгнення.

До слова, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Відповідаючи на запитання щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження», що включає у себе зміни у керівництві, і «не лише військовому».

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Теги: ЗСУ війна Мар’яна Безугла Валерій Залужний Україна

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