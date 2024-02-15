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Ракети заходили на Київ з різних напрямків: деталі ранкового обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракети заходили на Київ з різних напрямків: деталі ранкового обстрілу
Усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені
фото ілюстративне

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці, 15 лютого. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.
Чиновник зазначив, що у столиці жертв та руйнувань не зафіксовано. За його словами, ракетний удар російських загарбників був комбінований.

«Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків», – зазначив Попко.

Він додав, що повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. «Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил,», – йдеться в заяві начальника КМВА.

Нагадаємо, уранці 15 лютого у Києві пролунали вибухи.

Також у Київській області через російську ракетну атаку працювали сили та засоби протиповітряної оборони. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

Також у Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. 

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

 

Теги: Київ ракета обстріл системи ППО

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