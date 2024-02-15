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У Львові прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Львові прогриміли вибухи
фото ілюстративне

По всій країні оголошена повітряна тривога

Уранці 15 лютого у Львові пролунали гучні вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий.

«У Львові чутно звуки вибухів. Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі», – зазначив він.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький попросив не знімати роботу захисників і не викладати жодних відео у мережу.

Перед цим вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі під час російської ракетної атаки. Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Крім того, у Запоріжжі також прогриміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно семи хвилин.

Раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона. Також у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, по всій країні оголошена повітряна тривога через запуск «Калібрів» з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.

Теги: вибух Львів тривога

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