У Росії розростаються могили «вагнерівців»: супутникові знімки

На кладовищі «вагнерівців» у Бакинській вирито сотні нових могильних ям

У станиці Бакинська Краснодарського краю (Росія) значно збільшилося кладовище бійців ПВК «Вагнера». Про це свідчать нові супутникові знімки, які оприлюднив журналіст The New York Times Крістіан Тріберт у Twitter.

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«На кладовищі «вагнерівців» у Бакинській вирито сотні нових могильних ям, свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності», – написав журналіст.

Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3 Будь ласка, читайте текст після реклами March 28, 2023

Варто зауважити, що ще минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що влада Краснодарського краю заборонила ховати «вагнерівців» у станиці Бакинська.

Раніше повідомлялося, що лише за лютий цвинтар у Станиці Бакинській поповнився 90 похованнями «вагнерівців». Більшість могил занедбані – між ними стоять калюжі, на деяких замість хрестів укопані стовпи.

Про появу нового кладовища для найманців із ПВК «Вагнер» стало відомо нещодавно. Засновник ПВК Євген Пригожин тоді говорив про 93 свіжі могили. Цвинтар знаходиться недалеко від Станиці Бакинської, біля міста Гарячий Ключ.

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