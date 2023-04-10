На Київщині сьогодні можливі вибухи: влада назвала причину

У Бучанському районі підрозділи ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Київській області тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Звуки вибухів можливі у Бучанському районі. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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«Сьогодні, 10 квітня, у Бучанському районі підрозділи ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Київській ОВА, через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Адміністрація закликала мешканців Київщини зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Нагадаємо, що Кличко анонсував появу у столиці нової системи екстреного зв’язку. У Києві мають з’явитися автономні системи зв’язку для екстрених випадків. Також, за словами мера Києва, він із західними партнерами обговорив питання забезпечення Києва новітнім обладнанням для системи оповіщення.