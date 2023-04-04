Видання Times висунуло свою версію вбивства російського пропагандиста

У газеті Times вийшов матеріал «Павуки Путіна»

Лондонська газета Times опублікувала статтю під заголовком «Павуки Путіна» про вибух у Санкт-Петербурзі, в результаті якого був убитий російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який підтримує війну РФ проти України.

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На думку журналістів газети, вбивство Татарського швидше пов'язане із внутрішніми протиріччями в Росії, ніж з діями українських спецслужб.

Times при цьому посилається на слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, який, коментуючи смерть Татарського, написав, що «павуки поїдають один одного у банці».

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У відповідь на офіційну версію російської влади про те, що вибух нібито організувала Україна, газета пише: «Це було надто навіть для путінських маніпуляторів новинами. Подібні твердження можуть потішити київські служби безпеки, але їхні офіцери очевидно не мають ні часу, ні можливостей для вербування агентів в ультранаціоналістичних колах у Росії».

«Швидше вбивство відображає розкол у путінських елітах, бруталізацію внутрішньої політики та бандитську ментальність, яка стала переважати у військовій Росії», – сказано у редакційній статті Times.

Із розколом у російських елітах газета також пов'язує вбивство дочки російського філософа Олександра Дугіна, яке сталося влітку минулого року.

Описуючи такий розкол, журналісти Times нагадують про конфлікт засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина і ультранаціоналістів, які його підтримують, з чиновниками міністерства оборони РФ. Татарський пропагував погляди Пригожина – і був підірваний у кафе, яке раніше тому належало, нагадує газета.

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«Перше, що можна запідозрити - це те, що напад організували або внутрішні противники групи «Вагнер», або ті, хто заздрить її впливу в Кремлі», – вважає видання.

Як сказано в редакційній статті, невдоволення у суспільстві не обмежується армією. Газета нагадує, що останнім часом щонайменше 15 високопосадовців великих енергетичних компаній померли за загадкових обставин – падаючи з вікон високих будівель або моторних човнів.

Хоча всі ці випадки формально описуються як нещасні випадки чи можливі самогубства, насправді вони можуть бути пов'язані зі змінами у розподілі грошових потоків: на тлі економічного падіння в Росії скорочуються можливості щодо «розпилу», вважає Times.

Газета посилається на публікацію кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича, який до арешту за звинуваченням у шпигунстві описав у своїй газеті, як у російських фінансах наростає протиріччя між необхідністю підтримувати високі військові витрати і виплачувати субсидії – за загальної нестачі робочої сили.

«Таким чином і починають утворюватися тріщини в автократичному режимі, який стає жорсткішим, але не досягає успіху, – робить висновок Times. – Путін створив систему, в якій, за його розрахунками, він повинен був правити ще щонайменше 10 років. З кожним днем такий сценарій стає менш ймовірним».

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Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.