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Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Українські багатії не відмовляють собі у шикарному відпочинку у Франції
стоп-кадри з відео

Війна – абсолютно не привід відмовляти собі у звичному способі життя, і не відвідувати відомий серед багатіїв французький гірськолижний курорт Куршевель. Так вважає низка українських депутатів та бізнесменів та їхні родини, які цьогоріч «засвітилися на лижах» за кордоном

Навіть під час повномасштабного вторгнення українці спокійно відпочивають, але не у Карпатах, а на фешенебельному гірськолижному курорті у французьких Альпах.  На вулицях містечка можна зустріти чимало автівок із українськими номерами. Про це йдеться у другій частині розслідування «Української правди» під назвою  Батальйон «Куршевель».

Так, у цьому куточку для багатіїв, рослідувачі «Української правди» знайшли новий дуже дорогий об'єкт нерухомості Ігоря Коломойського. Шале Panda розташоване у найвищій дорогій частині курорту – 1850 м, у Куршевелі і зареєстроване на сестру бізнесмена Ларису Чорток. Окрім неї  до шале щонайменше двічі навідувався колишній гравець баскетбольного клубу «Дніпро» та син олігарха Коломойського Григорій. На святкування до ресторану на курорті приїжджав і Олександр Чорток – брат чоловіка сестри олігарха.

Зовсім близько до нього, розміщене іще одне шале, що належить аграрному олігарху, засновнику компанії Кернел, який входить до списку Forbes як один із найбагатших українців – Андрію Веревському. Шале під назвою Oleksandra, на честь дочки Веревського було порожнім, проте у новорічні свята там був помічений автомобіль Mercedes GL, яким володіє Веревський, і також у особняк приїжджав його син. У соцмережах пишуть, що живуть діти бізнесмена у комуні Версуа, Швейцарії, на узбережжі Женевського озера.

Цікавим виявився і п'ятизірковий готель Grandes Alpes, у самому центрі Куршевеля. За даними реєстрів Франції та Люксембургу, ним володіють українці, серед яких і гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа. Втім, на питання журналістів, чи дійсно він має цей об'єкт у власності Мазепа сказав, що  вийшов із бізнесу, але «закриття угоди ще на фінальній стадії».

Своє житло не у в українських Карпатах, а аж у французьких Альпах, мають донецький банкір Сергій Дядечко, який купив апартаменти у 2011 році за 7 мільйонів євро, а також дружина колишнього віце-прем’єр-міністра України Сергія Тігіпка. Журналісти у відео навіть озвучили вартість шале Вікторії Тігіпко, що може перевищувати 5 мільйонів євро, але вона придбала його дешевше – «лише» за 1 євро. 

На початку цієї весни у своєму шикарному чорному Rolls-Royce з українськими номерами по  Куршевелю їздив і заправляв свою автівку голова правління «Укрнафтобуріння» Михайло Бакуненко. 

На відео журналістів фігурує забудовник Ігор Ніконов який, щоправда не заперечив, що їздив у Куршевель на зустріч із дітьми які мешкають за кордоном у Лондоні, і та ненадовго зустрічався із Костянтином Жеваго. Крім того, взимку в Альпах бачили колишнього нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича, сина бізнесмена Павла Фукса Якова, а також сина бізнесмена Вадима Єрмолаєва – Артура.

9 фото
На весь екран

На широку ногу цієї зими відпочивали в Альпах колишній депутат та секретар Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов, його колега Владислав Зельдіс, і чинний депутат Володимир-Волинської міськради від партії  «Сила та честь» Валерій Зінкевич, який теелфоном рішуче відмовився коментувати журналістам свій візит до Франції.

Нагадаємо, син мера Коломиї Олег Станіславський вже третій місяц перебуває на тропічному курорті Балі. Блогер Костянтин Андріюк виклав фото, як Олег Станіславський розважається на тропічному острові, і назвав Станіславського «бійцем ТрО «Балі».

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Теги: відео свята Дніпро партії українці автомобіль житло розслідування Ігор Ніконов новорічні свята дружина готель Сергій Дядечко Костянтин Андріюк Forbes Mercedes блогер депутат

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