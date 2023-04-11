Росія ховає в’язнів з «Вагнера», не повідомляючи сім'ям про їх ліквідацію – ВВС

Родинам деяких загиблих «вагнерівців» продовжують говорити, що вони живі

Журналісти російської служби BBC знайшли в Росії вже сім кладовищ, на яких поховані ліквідовані в Україні «вагнерівці». На цих кладовищах поховано близько тисячі осіб.

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Зазначається, що перевірки щодо деяких із імен, зазначених на могилах, показали, що багато ліквідованих виявилися в'язнями, які мають відбувати терміни позбавлення волі.

Крім того, зазначається, що щонайменше у 42 перевірених випадках родичам «вагнерівців» так і не повідомили про їхню ліквідацію в Україні, а деяким родинам навіть після похорону найманців продовжували говорити, що вони живі.

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Раніше повідомлялося, що найманці ПВК «Вагнер» трамбують окопи тілами своїх загиблих військових, аби доки тіла не охололи, ударний дрон з тепловізійною камерою реагував на них. Так вони дезорієнтують українську аерозвідку.

Нагадаємо, триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.