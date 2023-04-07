3D без окулярів: Sony представила новий монітор (відео)
Монітор оснащений мікрооптичною лінзою та датчиками зору нового покоління
Компанія Sony випустила новий 3D-монітор під назвою ELF-SR2. Для перегляду зображення на ньому не потрібні спеціальні окуляри або гарнітури віртуальної реальності.
Як повідомила компанія, панель ПК-дисплея має мікрооптичну лінзу над нею, яка розділяє зображення на екрані між лівим та правим оком глядача, а датчики зору нового покоління забезпечать покращене розпізнавання та відстеження осіб.
Подібну іграшку можна буде придбати вже наприкінці весни. Мінімальна вартість монітора стартуватиме від п’яти тис. доларів.
Нагадаємо, що в Китаї створили гаджет, який дозволяє цілуватися на відстані. Утім, відгуки користувачів на нього неоднозначні.
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