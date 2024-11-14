Підробляли картини Пікассо і Уорхола: у Італії викрито мережу шахраїв

Якби картини були продані під виглядом справжніх, їхня вартість могла б становити близько $165 млн

Італійська поліція розкрила велику мережу фальсифікаторів творів мистецтва, що діяла по всій Європі. Вони виготовляли та продавали підробки картин найвідоміших художників від ХІХ століття до сучасності. Конфісковано понад 2100 фальшивих картин. Якби вони були продані під виглядом справжніх, їхня сукупна вартість могла б становити близько $165 млн. Про це пише Reuters.

«Італійська поліція розкрила широкомасштабну загальноєвропейську мережу виробників підробок, яка виготовляла та продавала фейкові твори мистецтва. І приписувала їх деяким із найбільш популярних імен у мистецтві, зокрема Бенксі, Пабло Пікассо та Енді Уорголу», – йдеться у публікації.

Поліції також вдалося виявити шість майстерень, які займалися виготовленням підробок. Три з них розташовувалися в Італії, ще три – в інших європейських країнах. Щоб створити для підробок музейну історію, вони провели дві виставки Бенксі, на яких були виставлені як справжні роботи, так і фальшивки, в престижних залах в Італії та випустили каталоги.

В якості підозрюваних у справі проходять 38 осіб з Італії, Іспанії, Франції та Бельгії.

Як повідомили в поліції Пізи, розслідування розпочалося в 2023 році, коли в колекції місцевого бізнесмена було виявлено близько 200 підробок, включаючи малюнок, що приписувався Амедео Модільяні. Далі поліції вдалося простежити торгівлю підробками на аукціонах в Італії та пов'язати їх із мережею фальсифікаторів.

Нагадаємо, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» тепер буде зберігатися графіті відомого світового художника Бенксі «Жінка в протигазі». Ця робота Бенксі – символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у «відкритих фондах».