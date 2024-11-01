На Львівщині браконьєри вбили двох зубрів – Офіс Генпрокурора

Екопрокуратура розслідуватиме незаконне полювання на зубрів на Львівщині

Екологічна прокуратура Львівщини розпочала розслідування у справі незаконного полювання на зубрів, які занесені до Червоної книги України. У Зубрицькому лісництві невідомі вбили двох тварин, забравши м'ясо, а залишки однієї туші намагалися спалити. Про це повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України.

Спеціалізована екологічна прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування щодо незаконного полювання на зубрів, які занесені до Червоної книги України (ч. 1 ст. 248 КК України).

За даними слідства, невідомі особи на території Зубрицького лісництва філії Самбірського лісового господарства ДП «Ліси України» в незаконних мисливських угіддях вбили двох зубрів. Браконьєри забрали м’ясо тварин, а залишки однієї туші намагалися спалити.

Злочин виявили завдяки роботі служби охорони національних парків, що знаходяться поблизу лісових масивів. Наразі прокурори та дізнавачі поліції вживають всіх необхідних заходів для документування злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Довідка. Зубри занесені до Червоної книги України з 1980 року і мають природоохоронний статус «зниклий у природі» через браконьєрство та загрозу знищення виду.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що їжаки зараз під загрозою зникнення. Їх було внесено до списку «близьких до вразливого стану» в Червоній книзі Міжнародного союзу охорони природи – за останнє десятиліття чисельність цих тварин зменшилася на третину.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині на подвір'я до одного із жителів регіону прийшов лісовий кіт, який є вкрай рідкісною твариною, занесеною до «Червоної книги України».