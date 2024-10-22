Стали відомі подробиці смерті чоловіка у ТЦК Полтавської області

Поліцейські з'ясовують всі причини і обставини самогубства військовозобов'язаного

Після смерті військовозобов'язаного в одному з ТЦК Полтавської області поліція розпочала провадження за статтею «умисне вбивство». Стало відомо, що чоловіка знайшли повішеним. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

«Надходила така інформація, виїжджала слідчо-оперативна група, відомсті внесені до Єдиного реєстру по частині 1 статті 115», – сказав Сулаєв.

За його словами, наразі поліцейські з'ясовують всі причини і обставини того, що сталося.

Також речник поліції розповів, що військовозобов'язаного знайшли повішеним. Він є місцевим, 1976 року народження.

Самогубство чоловіка в ТЦК Полтавщини

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних на Полтавщині було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Слідів насилля на ньому не було.

Зазначається, що на пункт попереднього збору військовозобов'язаного доставила поліція, оскільки той перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років). Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені всі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.