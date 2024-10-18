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Росіяни заявили про обмін полоненими з українською стороною

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни заявили про обмін полоненими з українською стороною
95 військових повернулось додому
фото з відкритих джерел

В Міністерстві оборони РФ заявили про обмін у форматі 95 на 95

Міноборони РФ повідомило про обмін 95 на 95 військовополонених між Україною та Росією. Посередницькі зусилля у процесі обміну надали Об'єднані Арабські Емірати. 

«18 жовтня в результаті переговорного процесу ... повернуто 95 російських військовослужбовців. Натомість передано 95 військовополонених ЗСУ», – йдеться у повідомленні російської сторони.

Як повідомили у Міноборони РФ, посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

Також стало відомо, що на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

До слова, президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Варто зазначити, що у Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна

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Теги: Міноборони полон Міноборони РФ обмін полоненими розслідування президент обмін

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