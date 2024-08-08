У Лондоні з'явились нові роботи легендарного Бенксі (фото)

Публікації художника про три мурали не містять підписів чи назв, що спонукало до різноманітних здогадок щодо його намірів в мережі

У столиці Британії з'явилась чергова робота вуличного художника Бенксі, який підтвердив авторство своєї нової роботи у власних соцмережах. Як повідомляє ArtNews, за останні три дні вже з'явилося три його мурали.

На останньому графіті зображено трьох мавп, які гойдаються на мосту метро в східній частині Лондона. За даними BBC, мистецький твір розташовується на мосту над Брік-лейн, неподалік від вулиці Шордіч-Гай.

Художник підтвердив авторство роботи дописом у своєму акаунті в Instagram 7 серпня.

Це третя робота з тваринами, яка з'явилася у Лондоні цього тижня. На одному з графіті зображено чорного гірського козла, який неначе балансує на конструкції, що підтримує стіну будівлі навпроти камери спостереження біля мосту К'ю; інше демонструє двох слонів, що тягнуться хоботами один до одного, намальованих на забитих вікнах у лондонському районі Челсі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banksy (@banksy)

Публікації художника про три мурали не містять підписів чи назв, що спонукало до різноманітних здогадок щодо його намірів в мережі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banksy (@banksy)

Крім широкої уваги від шанувальників, три нові роботи в Лондоні, ймовірно, потребуватимуть додаткового захисту. Наприклад, одна з робіт Бенксі в північній частині міста, на якій зображено жінку з розпилювачем фарби, постраждала у березні – її облили білою фарбою. Власник житлової будівлі пізніше встановив пластикові плівки та дерев'яні дошки, щоб вберегти зображення.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії з'явилося нове графіті вуличного художника Бенксі, яке отримало назву «Розбитий ранок». Воно з'явилося на стіні покинутої ферми, але, судячи з фотографій, опублікованих художником, стіну з малюнком уже демонтували.

Нагадаємо, Бенксі створив сім муралів в Україні. Його графіті можна побачити у таких містах як Київ, Бородянка та Ірпінь. «Главком» писав, що невідомий хотів вкрасти графіті «Жінка в протигазі» на стіні зруйнованого росіянами будинку в Гостомелі. Київська обласна військова адміністрація заявила, що графіті британського художника охоронятиме від вандалів та поганих погодних умов спеціальна система безпеки.

Також «Главком» писав, що до Києва нещодавно навідувався лідер гурту Massive Attack, якого вважають таємничим Бенксі.