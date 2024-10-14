Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)
Що стало причиною аварія наразі невідомо
фото: Соцмережі

На місце події вже прибула поліція

Сьогодні зранку, 14 жовтня, на Голосіївському проспекті у столиці перекинулась автівка. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

На оприлюднених фото та відео видно, що перевернута машина лежить на пішохідній зоні біля рекламного щита. На місце події вже прибула поліція. Що стало причиною аварія наразі невідомо.

Нагадаємо,  у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через подвійну смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.

 

Читайте також:

Теги: аварія поліція відео соцмережі ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велосипедиста, який є громадянином Росії, затримали на важливому полігоні Бундесверу
На військовому об'єкті у ФРН зловили громадянина Росії на велосипеді
Сьогодні, 08:23
На матчі попзірка зʼявилася з тимчасовими тату від бренду Fazit
Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500%
10 жовтня, 14:44
Олена Колбаснікова народилася в Україні, а громадянство РФ отримала у 2023 році. Шлунд – корінний росіянин. Обидва переїхали до Німеччини понад 10 років тому
Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги
10 жовтня, 12:50
В Україні з'явилась нова аферистка
Жінка в мережі назвала себе «Богородицею» і «зцілює» людей, але виключно за гроші
9 жовтня, 04:12
«Хафінг» – небезпечний челендж, який передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів
Поліція відреагувала на заяву омбудсмена про смертельний флешмоб серед дітей
4 жовтня, 20:51
Вовчанськ повністю знищений
Фотографи показали знищений росіянами Вовчанськ
4 жовтня, 07:25
Наслідки ворожого обстрілу Харкова, 24 вересня 2024 р.
Росія розбомбила багатоповерхівку в Харкові: перші хвилини після атаки 24 вересня (відео)
25 вересня, 11:59
Фестиваль, історія якого 35 років тому розпочалася у Чернівцях, може відродитися у Польщі
Ювілей фестивалю «Червона рута». Що сталося з зірками, які запалали 35 років тому
21 вересня, 20:00
Операцію порятунку полоненого провели з допомогою дрона
Десантники відбили полоненого побратима за допомогою дрона
15 вересня, 19:39

Новини

Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога
Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)
У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)
Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня
Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
51K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
38K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
13K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8520
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua