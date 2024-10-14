У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)
На місце події вже прибула поліція
Сьогодні зранку, 14 жовтня, на Голосіївському проспекті у столиці перекинулась автівка. Відповідні кадри з'явилися у мережі.
На Голосіївському проспекті перекинулась автівка, поліція вже на місці pic.twitter.com/Nx2qgkX8Bz— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 14, 2024
На оприлюднених фото та відео видно, що перевернута машина лежить на пішохідній зоні біля рекламного щита. На місце події вже прибула поліція. Що стало причиною аварія наразі невідомо.
Нагадаємо, у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через подвійну смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.
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