У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)

На місце події вже прибула поліція

Сьогодні зранку, 14 жовтня, на Голосіївському проспекті у столиці перекинулась автівка. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

На оприлюднених фото та відео видно, що перевернута машина лежить на пішохідній зоні біля рекламного щита. На місце події вже прибула поліція. Що стало причиною аварія наразі невідомо.

Нагадаємо, у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через подвійну смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.