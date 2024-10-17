Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото)

Правоохоронці повідомляють, що внаслідок бійки постраждало декілька людей

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

«Інцидент стався зранку 17 жовтня між вірянами. Поліцейські відреагували на подію та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Як з’ясували поліцейські, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

«Усі обставини події встановлюють слідчі Черкаського районного управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцією статті – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідчі дії тривають», – зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, що вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України, на що відразу відреагували віряни Московського патріархату. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму.

У Черкасах прихожани УПЦ московського патріархату штурмують собор, пишуть місцеві пабліки



Вони вже зламали вхідні ворота. Також прихильники московської церкви застосовують сльозогінний газ. pic.twitter.com/xilzSd4PlJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2024

Згодом повідомлялося, що внаслідок бійки у Свято-Михайлівському соборі є поранені: «На місці поліція та медики, до них звернулися кілька людей. До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком».

Також на штурм собору прихильниками Московського патріархату відреагував мер міста Анатолій Бондаренко.