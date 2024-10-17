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Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото)
Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту у Свято-Михайлівському соборі
фото: Національна поліція України

Правоохоронці повідомляють, що внаслідок бійки постраждало декілька людей

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

«Інцидент стався зранку 17 жовтня між вірянами. Поліцейські відреагували на подію та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Як з’ясували поліцейські, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото) фото 1

Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото) фото 2

«Усі обставини події встановлюють слідчі Черкаського районного управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцією статті – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідчі дії тривають», – зауважили правоохоронці.

Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото) фото 3

Нагадаємо, що вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України, на що відразу відреагували віряни Московського патріархату. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму. 

Згодом повідомлялося, що внаслідок бійки у Свято-Михайлівському соборі є поранені: «На місці поліція та медики, до них звернулися кілька людей. До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком».

Також на штурм собору прихильниками Московського патріархату відреагував мер міста Анатолій Бондаренко.

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Теги: Національна поліція України церква Черкаси Московська церква в Україні Українська православна церква українці православна церква поліція

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