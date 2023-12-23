У Лондоні антивоєнну роботу Бенксі вкрали менш ніж за годину після її появи (фото)

Розслідування інциденту не ведеться, оскільки ніхто із власників витвору мистецтва не заявив про крадіжку

Із однієї з вулиць у південному Лондоні двоє чоловіків фактично вкрали витвір, створений найвідомішим у світі вуличним художником Бенксі. Це сталося менш як за годину після того, як було підтверджено, що це справжня інсталяція, повідомляє BBC.

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Справжність художник підтвердив у своїй інстаграмі у п'ятницю вдень. На автомобільному знаку «Стоп» — три впізнавані ударні безпілотники, що нагадують про удари по Україні.

Лондонська поліція заявила, що розслідування інциденту не ведеться, оскільки ніхто із власників витвору мистецтва не заявив про крадіжку.

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Один із очевидців розповів, що чоловік, який забрав роботу Бенксі, в якийсь момент упав з велосипеда, що служив йому підставкою, а потім повернувся із шуруповертом, за допомогою якого зміг відкріпити знак. Очевидці дивилися на це і нічого не зробили.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії з'явилося нове графіті вуличного художника Бенксі, яке отримало назву «Розбитий ранок». Воно з'явилося на стіні покинутої ферми, але, судячи з фотографій, опублікованих художником, стіну з малюнком уже демонтували.

Нагадаємо, Бенксі створив сім муралів в Україні. Його графіті можна побачити у таких містах як Київ, Бородянка та Ірпінь. «Главком» писав, що невідомий хотів вкрасти графіті «Жінка в протигазі» на стіні зруйнованого росіянами будинку в Гостомелі. Київська обласна військова адміністрація заявила, що графіті британського художника охоронятиме від вандалів та поганих погодних умов спеціальна система безпеки.

Також «Главком» писав, що до Києва нещодавно навідувався лідер гурту Massive Attack, якого вважають таємничим Бенксі.