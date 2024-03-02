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Підтримка України: Байден провів переговори з прем'єркою Італії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підтримка України: Байден провів переговори з прем'єркою Італії
Байден і Мелоні обговорили в Вашингтоні подальшу підтримку України
фото з відкритих джерел

Байден пообіцяв докласти зусиль, щоби переконати Конгрес ухвалити пакет з додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки

У п’ятницю, 1 березня в Білому домі президент США Джо Байден і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провели розмову. Продовження міжнародної підтримки України стало однією з головних тем переговорів. Про це повідомив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Лідери підкреслили свою відданість продовжувати підтримку України, яка протистоїть російській агресії», – зазначив представник Білого дому.

Кірбі додав, що при цьому президент США пообіцяв докласти зусиль, щоби переконати Конгрес ухвалити пакет з додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, який включає понад $60 млрд на підтримку України.

Крім того, сторони обговорили низку глобальних викликів, у тому числі ескалацію на Близькому Сході, необхідність захисту міжнародного судноплавства в Червоному морі, гуманітарну підтримку мирних палестинців.

Кірбі нагадав, що Італія цього року головує в G7. Саме тому, за його словами, президент Байден «з нетерпінням чекав» двосторонньої зустрічі з прем’єркою Мелоні, щоб узгодити спільні глобальні пріоритети, які обговорюватимуться на самітах лідерів країн G7, а також НАТО цього року.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. 

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.

До слова, Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона.

Теги: бюджет Італія фінансування Україна Сенат США законопроєкт

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