Омбудсмен пояснив, що не так із законом про мобілізацію

Зауваження Лубінця до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок

Оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України. Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Я, як омбудсмен України, погоджуюся з тим, що нашій державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Однак це має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини», – написав Лубінець.

За його словами, зауваження до документа озвучила його представниця з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на засіданні парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Окрім цього лист було направлено до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як розповів Лубінець, його зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

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Зауваження омбудсмена

Одним із нормативних питань є порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають або виключені з військового обліку.

«Тут питання у відмітках: формулювання «зняти» та «виключити» з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання», – пояснив уповноважений з прав людини.

Також він звернув увагу на те, що в законопроєкті йдеться про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Омбудсмен зазначив, що згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції.

Окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену Законом юридичну відповідальність. Проте таке положення, за словами Лубінця, не відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя.

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Серед інших положень, які суперечать Конституції:

надання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян у віці від 18 до 60 років.

позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за контрактом коштами фізичних або юридичних осіб.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

Крім того, Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки очікує роз’яснень від Міноборони щодо повісток, які, за законопроєктом №10449 розсилатимуть через електронні кабінети.