Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Омбудсмен пояснив, що не так із законом про мобілізацію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Омбудсмен пояснив, що не так із законом про мобілізацію
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Зауваження Лубінця до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок

Оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України. Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Я, як омбудсмен України, погоджуюся з тим, що нашій державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Однак це має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини», – написав Лубінець.

За його словами, зауваження до документа озвучила його представниця з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на засіданні парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Окрім цього лист було направлено до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як розповів Лубінець, його зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

Зауваження омбудсмена

Одним із нормативних питань є порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають або виключені з військового обліку. 

«Тут питання у відмітках: формулювання «зняти» та «виключити» з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання», – пояснив уповноважений з прав людини.

Також він звернув увагу на те, що в законопроєкті йдеться про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Омбудсмен зазначив, що згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції.

Окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену Законом юридичну відповідальність. Проте таке положення, за словами Лубінця, не відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя.

Серед інших положень, які суперечать Конституції:

  • надання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян у віці від 18 до 60 років.
  • позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за контрактом коштами фізичних або юридичних осіб.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

Крім того, Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки очікує роз’яснень від Міноборони щодо повісток, які, за законопроєктом №10449 розсилатимуть через електронні кабінети.

Читайте також:

Теги: права громадян мобілізація повістка законопроєкт Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна – це пекло саме по собі, і ніхто не заслужив бути частиною цього пекла
Про жеребкування і мобілізацію депутатів
10 сiчня, 09:45
У Кремлі закликали держЗМІ приділити активну увагу законопроєкту про мобілізацію в Україні, який зараз активно обговорюється
Кремль підготував пропагандистську методичку про мобілізацію в Україні
10 сiчня, 14:05
«На сьогодні воює/воював кожен п'ятий українець призовного віку»
Як повертати українських чоловіків з-за кордону
16 сiчня, 19:00
Росія готується до нової хвилі мобілізації після президентських виборів
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
17 сiчня, 16:54
Спікер Палати представників Майк Джонсон
Вибухи на Київщині, адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників: головне за ніч
30 сiчня, 07:00
Консульство України закликало українців стати на військовий облік
Консульство України у Лондоні попередило біженців-чоловіків
12 сiчня, 09:59
Якщо після початку війни біля ТЦК стояли черги, то зараз кількість охочих служити скорочується
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
1 лютого, 09:10
Екскомандир «Айдару» назвав дві проблеми, які має вирішити закон про мобілізацію
Екскомандир «Айдару» назвав дві проблеми, які має вирішити закон про мобілізацію
3 лютого, 14:59
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики – комітет Ради
5 лютого, 20:38

Події в Україні

Атака РФ: пошкоджено будинок свекрухи нардепки Стефанишиної
Атака РФ: пошкоджено будинок свекрухи нардепки Стефанишиної
На Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала (фото)
На Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала (фото)
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України
Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Обстріл Миколаєва: з'явилися кадри наслідків (фото, відео)
Обстріл Миколаєва: з'явилися кадри наслідків (фото, відео)
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9583
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9123
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7705
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7126
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua