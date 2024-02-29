Спікер Джонсон повідомив, коли Конгрес повернеться до питання допомоги Україні

27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні

Джонсон вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону

Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування. Про це пише «Голос Америки».

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«Як тільки уряд отримає фінансування», – відповів Майк Джонсон, спікер Палати представників журналістці на питання про ухвалення допомоги Україні.

Як повідомлялося, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

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Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.