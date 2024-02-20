Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Втратить Україна – втрачатиме Польща»: мітинг-відповідь українських перевізників

Христина Петренко
glavcom.ua
«Втратить Україна – втрачатиме Польща»: мітинг-відповідь українських перевізників
Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами
фото: Суспільне.Львів

Українські перевізники: «Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі»

Сьогодні, 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля пропускних пунктів «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика». Це відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками, пише Суспільне.

Акція протесту стартувала о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: «Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому», «Стоп блокаді на кордонах», «Втратить Україна – втрачатиме Польща», «Блокада України – зрада європейських цінностей» та іншими.

«Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є «Асоціація міжнародних автомобільних перевізників», Громадська організація «Український транспортний союз», Громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України».

Суть нашої акції – зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі», – каже голова Громадської організації «Український транспортний союз у Львівській області» Олег Дубик.

Він зазначає, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Участь в акції бере і перевізник Валерій Ошовський.

«Я долучився, бо несправедливо поляки блокують кордони і в тому числі об'їжджають своїми автомобілями черги. На цьому виходить великий заробіток в них. Наші водії дуже ображаються на це. В людей вривається терпець. Якщо вони відстоюють свої права, хай роблять це гідно і справедливо, а не роблять дискримінацію між країнами і людьми. Ми цього не забудемо ніколи», – говорить водій.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

До слова, одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.

Читайте також: Аграрний міністр Польщі запросив страйкарів на переговори: що він пропонує
Теги: фермерський протест блокада мітинг Україна вантажівки Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Світ живе, розвивається, радіє, отримує задоволення від життя, будує будинки і ростить дітей. Світ не воює у 21 столітті»
«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність
30 сiчня, 22:11
Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про наміри пом'якшити санкції проти російських команд на молодіжному рівні
Президент УЄФА має бажання повернути Росію до змагань
24 сiчня, 16:37
ЄСПЛ наголосив, що позивач може повторно звернутися до українських судів, вимагаючи ліквідувати зарплатні борги
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
26 сiчня, 15:51
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
Буданов розповів, яку зброю потребує Україна від Заходу
1 лютого, 00:20
Прем'єри поспілкувалися про ситуацію на кордоні та ризики, пов'язані з його блокадою
Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону
15 лютого, 16:35
Боррель підкреслив, що «найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство» в Євросоюзі
Боррель назвав ключове завдання Євросоюзу перед Україною
Вчора, 00:20
Прапор СНД та України
Україна вийшла з трьох угод із країнами СНД
9 лютого, 17:09
Акція на Майдані Незалежності у Києві на підтримку Валерія Залужного
«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг
9 лютого, 18:54
19 лютого посол з особливих доручень МЗС України зустрівся віцепрем’єр-міністром Молдови
Україна готова відновити консульство у невизнаному Придністров’ї
Сьогодні, 03:20

Події в Україні

Вибух у Донецьку: видніється дим в районі будівлі так званого уряду «ДНР» (фото, відео)
Вибух у Донецьку: видніється дим в районі будівлі так званого уряду «ДНР» (фото, відео)
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: де зараз перебуває депутат
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: де зараз перебуває депутат
На одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю
На одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю
Загинула мати та двоє синів: стали відомі наслідки обстрілу Конотопського району
Загинула мати та двоє синів: стали відомі наслідки обстрілу Конотопського району
Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на українсько-польському кордоні
Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на українсько-польському кордоні
Розстріл військових в Авдіївці: Україна звернулась до ООН і Червоного Хреста
Розстріл військових в Авдіївці: Україна звернулась до ООН і Червоного Хреста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
66K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
43K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
38K
Чому Путін перемагає?
26K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
22K
Трамп після смерті Навального звернувся до американців

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua