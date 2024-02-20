«Втратить Україна – втрачатиме Польща»: мітинг-відповідь українських перевізників

Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами

Українські перевізники: «Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі»

Сьогодні, 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля пропускних пунктів «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика». Це відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками, пише Суспільне.

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Акція протесту стартувала о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: «Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому», «Стоп блокаді на кордонах», «Втратить Україна – втрачатиме Польща», «Блокада України – зрада європейських цінностей» та іншими.

«Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є «Асоціація міжнародних автомобільних перевізників», Громадська організація «Український транспортний союз», Громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України».

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Суть нашої акції – зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі», – каже голова Громадської організації «Український транспортний союз у Львівській області» Олег Дубик.

Він зазначає, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Участь в акції бере і перевізник Валерій Ошовський.

«Я долучився, бо несправедливо поляки блокують кордони і в тому числі об'їжджають своїми автомобілями черги. На цьому виходить великий заробіток в них. Наші водії дуже ображаються на це. В людей вривається терпець. Якщо вони відстоюють свої права, хай роблять це гідно і справедливо, а не роблять дискримінацію між країнами і людьми. Ми цього не забудемо ніколи», – говорить водій.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

До слова, одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.